Detentos fazem rebelião no presídio de Bragança no Pará

Detentos do Centro de Recuperação Regional de Bragança, no Pará, fazem uma rebelião desde o início desta segunda-feira (16). O Grupo Tático Operacional da Polícia Militar do Pará já está no local negociando o fim do motim. O município de Bragança está localizado na região nordeste do estado.

De acordo com informações da Diretoria de Administração Penitenciária da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe), os detentos se rebelaram por volta das 06h15, durante a entrega do café da manhã.

“Os presos rebelados destruíram parte das celas do presídio, queimaram colchões e ocuparam o telhado. Um dos presos da cela de seguro (como são chamadas as celas para acusados de crimes sexuais) chegou a ser feito refém, mas foi liberado”, diz a Susipe.

De acordo com o órgão, nenhum agente penitenciário foi feito refém. A Susipe não confirma fuga de presos, até o momento. Também não há informações sobre feridos ou mortos.