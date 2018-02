Detran já removeu 53 veículos no Carnaval; multa começa em R$306

Dos 458 condutores que fizeram o teste do bafômetro, cinco estavam embriagados e 37 se recusaram a soprar o aparelho

Até a noite de sábado de Carnaval, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) apreendeu 53 veículos e 43 carteiras de habilitação, num universo de 173 autuações.

Dos 458 condutores que fizeram o teste do bafômetro, cinco estavam embriagados e 37 se recusaram a soprar o aparelho. No total, foram 1.481 abordagens em blitzes da Lei Seca, com o apoio da Polícia Militar.

O folião que teve o carro removido por alguma irregularidade precisa pagar as taxas de R$ 306 (guincho) e R$ 49,50 (diária de estacionamento) e ainda precisa apresentar um documento de identificação com foto e o CRLV atualizado ou o comprovante da quitação do licenciamento.

A solicitação para liberação do veículo durante o Carnaval pode ser feita no posto do Detran, na Avenida Ademar de Barros, em Ondina, que funciona 24 horas; ou nos pátios da Avenida Barros Reis e Mussurunga, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h.