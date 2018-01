Deus não é surdo, Cão!

Jolivaldo Freitas é jornalista e escritor

O título da matéria publicada no CORREIO foi brilhante: “Só Jesus na causa! Salvador tem 1,6 mil denúncias por barulho de igrejas”. Venho denunciando os barulhentos desta cidade barulhenta faz tempo e fico pasmo como os baianos são tão mal-educados, incivilizados e egoístas. Pior que vendemos para os de fora, os não baianos, que tudo isso é alegria, autoestima e felicidade. “Bahia, terra da felicidade” nos tascou Ari Barroso. Pegou, assumimos e não conseguimos nunca mais no livrar.

Pergunte a quem mora em Itapuã e Boca do Rio, os lugares com maior densidade de poluição sonora da capital, se tem felicidade quando um cidadão abre o porta-malas do carro e coloca o som do seu “paredão” nos mais de 100 decibéis. Pergunte ao morador de Serrinha, Feira de Santana, Jequié e tantos outros municípios que sofrem com a ausência de um controle severo da poluição sonora se a felicidade bate à porta quando os donos de “paredões” começam a competir em pleno domingo que seria de descanso e leva o dia inteiro com seus arrochas, axés e sertanejos?

Procure saber da imensa alegria que deve ser para o morador do Alto de Coutos, do Cabrito, da Rua Direta do Uruguai, de Cajazeiras ou Novo Horizonte, quando o vizinho às cinco da matina coloca a churrasqueira na laje e no quintal e abre o som da caixa como se não tivesse amanhã? E o baiano ainda tem o hábito de lavar o carro aos sábados à base de sabão, água, esponja, flanela e Chiclete com Banana e a rua toda tem de ouvir o seu excelente gosto musical.

Mas, quando vemos que aqueles que deveriam respeitar o cidadão, como as igrejas por exemplo que têm em seu signo o humanismo e a religiosidade, são os maiores responsáveis pelo estresse geral, entendemos que nem Jesus salva. As igrejas evangélicas são as piores. Cada pastor quer ser o mais ouvido na distância de uma légua, se possível. Querem falar com Deus diretamente, sem escala. E pioram os decibéis quando querem se comunicar com o Cão, para que este lá das profundezas deixe o corpo do fiel filho de Deus. Não é um trabalho de diplomacia, em que o pastor fala e o Diabo contra-argumenta, negocia, negocia, até chegar a um acordo. Não! Tem de gritar para que o Satanás saia de um corpo. Sem grito e tecnologia Belzebu não sai. Se não chamar por Deus se esguelhando, Deus não ouve.

A Igreja Católica, embora mais comedida, em alguns casos vem seguindo a mesma “tradição” com suas missas em que atuam grupos musicais. Pensar que até os anos 1960 a cidade acordava com o suave repicar dos sinos. Via a noite chegar com os carrilhões “em suave murmúrio” como diz a canção sobre a Hora do Angelus. Mas terreiro de candomblé também abusa. E a mania de alvorada com foguetório? Para se ter uma ideia de como somos mal-educados e poluidores, enquanto Salvador que tem 3 milhões de habitantes registrou até agora 44 mil denúncias de poluição sonora, o município de São Paulo, com mais de 12 milhões de pessoas, registrou menos de 30 mil casos. O que dizer para o pastor, pároco, motorista e vizinho: tão repreendidos! Excomungados!