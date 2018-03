Deus Salve o Rei: Catarina se torna rainha de Montemor

Totalmente apaixonado, o rei Rodolfo cai no golpe da sedutora Catarina

Os planos de Catarina (Bruna Marquezine) finalmente vão se concretizar. No capítulo de hoje de Deus Salve do Rei, ela se tornará rainha de Montemor. Depois de um minucioso plano, ela sobe ao altar e torna-se a esposa de Rodolfo (Johnny Massaro), que já não esconde de ninguém que está apaixonado.

O casamento vai contar com a presença de Afonso (Romulo Estrela) e Amália (Marina Ruy Barbosa) e também de Istvan (Vinícius Calderoni), que foi noivo da princesa de Artena no passado. “Ela sabe que pode manipular Rodolfo através da sedução. E ele será capaz de loucuras por ela (risos)”, antecipa Bruna Marquezine.



A sequência do casamento, que está prevista para ir ao ar a partir desta terça (27) foi realizada em duas etapas. Primeiro, a festa no castelo de Montemor e depois a cerimônia numa catedral quase toda virtual. Para ambos os eventos, a produção de arte caprichou nas flores. Na cena, Catarina se despede do visual com a paleta de cores de Artena, puxada para os tons de prata e azul. O vestido de noiva foi confeccionado com veludo prata e verde água e seda com bordado em pirita bruta e fios de aço.

Depois de casada, o figurino da rainha mudará completamente. Nada da princesa será usado novamente na trama. Ela mudará para as cores de Montemor: preto, cobre, vermelhos e dourados. Continua usando texturas de pedra e decotes, mais comportados, e no lugar das sedas, passa a usar veludos.