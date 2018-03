Deusa do Ébano 2018 estrela campanha da Avon com Paolla Oliveira

A baiana Jéssica Nascimento é uma das estrelas da nova campanha de TV da Avon, ao lado da atriz Paolla Oliveira, da youtuber Alexandra Gurgel e da tatuadora Akemi Higashi

Jéssica Nascimento, Deusa do Ébano 2018 do Ilê Aiyê, é uma das estrelas da mais nova campanha de Avon na TV e na internet, ao lado da atriz Paolla Oliveira, da youtuber Alexandra Gurgel e da tatuadora Akemi Higashi.

O vídeo, que está passando na TV e em sites, foi gravado em São Paulo e feito para o lançamento da nova base líquida True Ultramatte, que estreou no e-commerce e nos folhetos este mês.

A marca promete fugir do aspecto pesado no visual e passar longe do craquelado nas linhas de expressão na nova fórmula, desenvolvida no laboratório da Avon em Suffern, Nova Iorque (Estados Unidos), especificamente para a pele da mulher brasileira.

Jéssica e Paolla, nos bastidores da gravação da campanha, que aconteceu em São Paulo (Foto: Divulgação)

“A Avon se dedica a entender as necessidades das consumidoras para oferecer sempre produtos de extrema qualidade e tecnologia, sem que isso signifique pagar um preço alto por eles. A nova Base Líquida Avon True Ultramatte foi desenvolvida especialmente para a pele da mulher brasileira, sua fórmula exclusiva garante alta cobertura sem craquelar a pele e acabamento Ultramatte instantâneo que controla o brilho e a oleosidade o dia todo”, conta Cristiane Ligabue, gerente sênior da categoria de maquiagem.

Um dos fatores levados em conta foi a oleosidade favorecida pelas condições climáticas do nosso país. Também para contemplar a diversidade de tons de pele do Brasil, o produto conta com 18 tonalidades (Rosado Claro, Bege Claro, Rosado Médio, Amêndoa, Bege, Bege Médio, Bege Escuro, Avelã, Avelã Escuro, Bronze, Rosado Escuro, Mel Claro, Castanho Claro, Castanho Escuro, Mel Escuro, Cacau, Marrom Claro e Marrom Escuro) em embalagens unitárias de 30ml, bico dosador e visor externo de cor, para facilitar a escolha.

Sobre Jéssica

Jéssica Nascimento, 19, sambou, literalmente - e no sentido mais lindo e gratificante. A estudante trouxe para a Noite da Beleza Negra uma dança poética e reverenciou todos os tipos de belezas.

Jéssica, devidamente coroada na Noite da Beleza Negra do Ilê (Foto: Vanessa Brunt)

Ela brincou entre o corpo fazendo movimentos mais lentos e trazendo, em outras vezes, pés acelerados em um remelexo inconfundível. Os movimentos formulavam significados que contavam uma história. A história era de alegria e garra, em meio à tristezas e preconceitos vencidos pelo povo negro: no Brasil e no mundo.

O público na Senzala do Barro Preto estava estonteado perante a arte da jovem, que parecia ecoar a frase “Você pode se queixar porque a rosa tem espinhos ou se alegrar porque os espinhos têm rosas" (Zig Ziglar).

A menina, com um punho fechado em cima da cabeça, vestia uma roupa em homenagem à Nelson Mandela, que foi citado e saudado na noite. Ela representava, como todas as outras, mas como nenhuma outra, todas as negras, as mulheres, as diferenças e igualdades.

Confira mais declarações e uma parte da dança da jovem no vídeo que ela gravou para o Facebook do CORREIO:

A marca foi patrocinadora do concurso Noite da Beleza Negra em 2018, e agora dá sequência a esse apoio com a participação da Jéssica na campanha. A Avon também patrocinou o Afro Fashion Day 2017, evento do CORREIO que celebra o mês da Consciência Negra.

Assista ao vídeo da campanha: