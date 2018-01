Dez atitudes para você ser mais sustentável em 2018

Medidas simples podem ser adotadas no seu dia a dia para preservar o planeta

Quem é que nunca traçou metas para um novo ano que se inicia? Perder alguns quilinhos, economizar dinheiro e viajar são alguns dos desejos mais comuns, mas poucas pessoas incluem entre esses objetivos medidas capazes de contribuir para a preservação do planeta – algo que beneficia não somente quem pratica, mas também as gerações futuras.

“É preciso mobilizar as pessoas e fazer com que elas saibam que qualquer ato de consumo individual praticado hoje, mesmo quando não é possível ver de imediato o seu impacto, vai se manifestar no tempo e impactar a todos”, defende o presidente do Instituto Akatu, organização que trabalha pelo consumo consciente, Hélio Mattar.

Por essas razões é fundamental que cada cidadão faça a sua parte, bem como as empresas e os governos. Consumir produtos ambientalmente corretos, evitar organizações com histórico negativo em nível ecológico e promover a reciclagem estão entre as medidas que podem ser adotadas. Mas há muitas outras. Confira:

1 - Economize água

A água é um recurso natural fundamental para a sobrevivência dos seres vivos e indispensável também como recurso para produção, desenvolvimento econômico e qualidade de vida.

Embora 70% da superfície terrestre seja coberta pela água, somente 1% de todo o recurso natural existente está disponível para o consumo humano. E, mesmo assim, esse baixo percentual está sujeito a desigualdade na distribuição e seriamente ameaçado de escassez.

Os reservatórios que abastecem Salvador, por exemplo, operam atualmente abaixo da capacidade, o que indica possibilidade de racionamento. Diante disso, é mais do que fundamental reduzir o consumo de água. A ideia não é deixar de usar o recurso, mas sim ter consciência de que é importante poupá-lo.

2 - Poupe energia

Uma das maneiras mais simples de ajudar a reduzir os danos ao planeta e ainda economizar um bom dinheiro é diminuindo seu consumo energético. As residências e o comércio do Brasil já são responsáveis pelo consumo de 42,5% de toda a eletricidade utilizada no país.

Portanto, se conseguirmos mudar nossos hábitos e reduzirmos nosso gasto em casa e no trabalho estaremos contribuindo com uma parcela relevante do setor de energia.

3 - Evite o desperdício de alimentos

Na hora de comprar alimentos também podemos adotar medidas simples que evitam o desperdício de água, gás, combustível e comida. Antes de sair para o supermercado, planeje o cardápio da semana. Desse modo, você compra apenas o suficiente, sem deixar que nada se estrague desnecessariamente.

Dê preferência ao consumo de frutas e legumes da estação. Além de mais baratos, indiretamente você também economiza em combustível, diminuindo a emissão de poluentes na atmosfera por conta das distâncias mais longas que os produtos fora de época usualmente requerem em seu transporte.

4 - Coma menos carne

Você sabia que para produzir um quilo de carne bovina são necessários 15.400 litros de água (1.525 galões)? O dado é da organização internacional Water Footprint. Se cortar de vez a carne do cardápio está além da sua boa vontade, experimente começar aos poucos.

Comer carne apenas nos fins de semana é um bom começo para ajudar a poupar o meio ambiente, a sua saúde e, claro, o seu bolso. Tente deixar as carnes, especialmente a vermelha, apenas para os fins de semana e experimente novos pratos de segunda à sexta-feira.

Fazendo isso você reduz em 70% o seu consumo do produto e contribui com a redução das emissões de gases causadores do efeito estufa - muito por conta do desmatamento causado pela pecuária ostensiva.

5 – Reutilize, Reaproveite e Recicle

Inclua no seu cotidiano os famosos 3R's: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. O primeiro passo é sempre pensar em reduzir o consumo, seguido de reutilizar ou consertar o que puder, para somente depois começar a pensar na reciclagem.

“Lixo” é tudo aquilo que criamos ao jogar nossos dejetos fora sem cuidado ou consciência. Vivemos em um planeta cíclico, que reaproveita tudo que produz e onde nada “sobra”. Ainda assim, agimos como se o nosso lixo desaparecesse toda que vez que o jogamos na lixeira, o que resulta em aterros sobrecarregados. Viva em um mundo com menos resíduos.

6 - Ande mais de transporte público

Você pode começar alternando os dias e deixando o carro na garagem algumas vezes por semana. Experimente diferentes meios de transporte, como ônibus, metrô, bicicleta ou a pé, e veja o que é melhor de acordo com a sua realidade.

Aos poucos você pode descobrir que andar de ônibus e metrô, por exemplo, pode ser tão eficiente quanto de carro, além de poluir menos o meio ambiente, evitar os engarrafamentos e reduzir a conta de combustível no final de mês. De quebra você ainda pode aproveitar a viagem para ler um livro, ouvir uma música ou bater um papo sem precisar se preocupar com o trânsito.

7 - Seja um consumidor consciente

Todos são responsáveis por promover um consumo consciente e justo – para quem produz, para quem compra e para o meio ambiente. Por isso, faça a sua parte e aja como um comprador responsável, estando atento a todos os detalhes do produto ou serviço que for consumir.

Valorize empresas responsáveis com questões socioambientais, informe-se sobre todos os impactos ambientais e sociais causados pela fabricação, transporte e venda daquele produto, evite gastos desnecessários, pesquise antes de abrir a carteira, busque a melhor relação entre preço, qualidade e atitude social em produtos e serviços oferecidos no mercado, atue de forma construtiva junto às empresas para que elas aprimorem seus processos e suas relações com a sociedade e mobilize outros consumidores para a prática do consumo consciente.

8 - Preserve as árvores e rios

Não realize podas ilegais e nunca desmate uma área. É importante também não colocar fogo em propriedades, pois isso pode atingir matas preservadas. Nunca coloque lixo em rios, lagos e outros ambientes aquáticos e, principalmente, preserve a mata em volta desses locais. Essa mata protege contra erosão e assoreamento.

9 – Seja voluntário

Organize seu tempo, escolha uma instituição com a qual você se identifica e seja um voluntário. Não é preciso nada mais além de disposição para ajudar. Pode ser no auxílio a pessoas doentes, no recolhimento de cães desabrigados ou defendendo a Amazônia – o importante é fazer a sua parte.

E se você não encontrar nenhuma ONG com a qual se identifica, pode fazer ações individualmente, como participar de campanhas, mobilizar grupos ou apoiar projetos públicos. Caso você não tenha tempo livre para ir até uma dessas instituições, procure por voluntariados on-line: uma opção para quem quer ajudar, mas só pode fazê-lo em casa ou em seu ambiente de trabalho, em alguns momentos específicos.

10 - Informe-se

A informação é uma das maiores ferramentas para uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável. Por isso, toda vez que for escolher um produto ou serviço, que for tomar alguma decisão ou formar uma opinião, informe-se muito bem. Um cidadão bem informado é capaz de tomar atitudes mais coerentes e responsáveis e provocar as mudanças que o mundo precisa.

Fonte: Hélio Mattar, presidente do Instituto Akatu