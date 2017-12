Dicas de como ter uma casa mais fresca no verão

Convidamos a arquiteta Thais Fonseca para um papo sobre verão, decoração e boas ideias

O verão chegou com toda força e, quando ele chega, é sempre a mesma história: socorro, que calor!

Pensando em encontrar soluções simples, mas que deixem a sua casa mais confortável (e fresca!), o Sou Verão convidou a arquiteta e designer de interiores Thais Fonseca para um papo rápido sobre arrumação, decoração e soluções que deixarão os ambientes internos mais fluidos, ventilados e agradáveis. E aí, vamos entrar?

Como um bom projeto arquitetônico pode auxiliar no clima da casa?

Uma casa bem projetada pode influenciar muito na sensação térmica dos ambientes internos. O posicionamento planejado em relação ao sol e a atenção ao fluxo dos ventos podem trazer mais ou menos conforto térmico para os seus moradores. Pontos importantes que devem ser sempre analisados são as aberturas, portas e janelas, afinal, são eles que proporcionarão as entradas de luz natural aos ambientes – reduzindo o uso de luz artificial, e a circulação de ar durante todas as estações.

Sobre a escolha das cores na decoração. Elas são capazes de interferir no clima?

As cores possuem a capacidade de despertar sentimentos e, por isso, exercem grande influência no comportamento humano. Cada cor tem uma característica vibratória: umas calmantes, outras excitantes e outras até refrescantes. A escolha de cores claras – a exemplo do azul, cinza e branco, podem modificar a percepção da temperatura no ambiente. No entanto, vale ressaltar que o uso das cores deve estar sempre associado à disposição dos móveis, escolha dos tecidos, entradas de ar e iluminação do ambiente.

Existem materiais que podem ser usados na casa para que o ambiente fique mais fresco?

O ideal é sempre usar materiais apropriados para o clima. Quando a casa é construída, tudo isso entra em questão ainda no projeto. Fazer o uso de isolantes térmicos nas paredes internas - como o sistema drywall com lã de vidro e optar pelo uso de vidros com proteção solar nas fachadas e telhas térmicas irão tornar os ambientes mais frescos e agradáveis. No caso de uma casa já pronta, a escolha pelo uso de cores claras na pintura e decoração ajuda a melhorar a percepção e a sensação térmica. Caso seja possível, piscina, espelhos d’água e fontes trazem um pouco de umidade para o ar e amenizam bastante o calor. Para situações internas, os bons e velhos ventiladores e ar condicionados podem auxiliar significativamente os problemas de ventilação.

A iluminação artificial tende a deixar o ambiente mais quente?

Sim! Prefira sempre a iluminação natural aliada com a ventilação. Mas a noite, para iluminar, prefira fazer o uso das lâmpadas de led que, apesar de mais caras inicialmente, consomem menos energia e duram mais tempo. Arandelas e iluminação indireta também são boas opções para deixar o ambiente mais aconchegante e sensorialmente fresco.

O verão chegou, quais suas dicas para deixar a casa com clima confortável?

Opte por cores claras no geral e pontue na decoração com o colorido. Deixe a casa bem aberta e arejada para que o vento circule por todos os ambientes. Prefira a iluminação natural e o uso de lâmpadas de led. Não amontoe muitos móveis, opte por deixar a casa mais fluída e os ambientes mais confortáveis.

