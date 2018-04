Dicas para decorar com itens de supermercado a partir de R$ 9,90

Ainda dá para dividir a compra em até oito vezes sem juros

A arquiteta Thais Fonseca mirou nos itens de cama, mesa e banho para montar seu ambiente no Supermercado GBarbosa. O ambiente custou, ao todo, R$ 890,40, sem incluir cama e flores. Ou oito vezes sem juros de R$ 111,30. O item mais caro foi o jogo de jantar de R$ 349,90 com 20 peças. (Foto: Renato Santana/Divulgação)

Gostou desse ambiente? A arquiteta Thais Fonseca montou um quarto apenas com produtos do G Barbosa. O ambiente custou, ao todo, R$ 890,40, sem incluir cama e flores. Ou oito vezes sem juros de R$ 111,30. O item mais caro foi o jogo de jantar de R$ 349,90 com 20 peças. Ela pontua a facilidade de fazer as composições por conta da variedade de produtos da loja. “Aqui você acha muitos itens, principalmente de cama, mesa e banho, o que torna bem tranquilo decorar um quarto, ou até mesmo um banheiro”, conta.

O que não tinha foi adaptado, como por exemplo o criado-mudo. “Como não tinha aqui, usei dois cestos. Juntos eles chegaram mais ou menos à altura da cama”, diz Thais. E também podem ser usados para armazenar coisas que não se usa sempre, como documentos, por exemplo. Com relação à mudança de função de um ou outro item, a arquiteta opina: “O importante é ter noção do que aquilo pode se tornar, de como adequar ao ambiente e ficar funcional. No banheiro, os cestos ficam bem para guardar toalhas e papel higiênico, por exemplo”. Ela seguiu o mesmo princípio usando um espelho como bandeja de café da manhã. “Poderia ser um quadro também”, diz.

O ambiente

“Velas, porta-retratos e flores, vieram dar um toque mais romântico. As almofadas com frases divertidas e temática de viagens deixam o clima mais despojado e alegre”, explica. Como a ideia foi dar funcionalidade ao ambiente, ela optou por transformar o apoio da cama em uma pequena mesa onde pode ser servido o café da manhã, usando um aparelho de jantar que também é facilmente encontrado nas seções de utilidades para o lar. Até mesmo o tapete pode ser encontrado nas prateleiras.

Dica

Se estiver pensando em trocar coisas da casa, tenha olhos atentos às seções de decoração e utilidades. “É uma opção mais em conta e, às vezes, no mercado você acha algo mais descolado e interessante que em lojas de decoração”, pontua a arquiteta. Ela finaliza com um alerta: “Tenha ideia do que combina com sua casa. Mercado tem muitas coisas e cores, você pode se perder”.

O arquiteto Alex Galetti resolveu arrumar uma mesa na varanda, mas pode ser no jardim. O ambiente todo custou R$ 1.417,10 (ou cinco parcelas de 283,40), não inclui as flores e tem como item mais caro a mesa com quatro cadeiras por R$ 999 (Foto: Renato Santana/Divulgação)

E esse daqui, curtiu? As ideias para o café da manhã na varanda são do arquiteto Alex Galetti, que selecionou produtos do Walmart. “A intenção é mostrar que dá para tomar um café agradavelmente, seja no jardim ou varanda”, explica o profissional. O ambiente, que custou R$ 1.417,10 (ou cinco parcelas de 283,40), não inclui as flores e tem como item mais caro a mesa com quatro cadeiras por R$ 999.

A inspiração foi aproveitar melhor os espaços da casa optando por momentos mais agradáveis, inclusive para o café da manhã, segundo o profissional. “As pessoas estão mais preocupadas em apreciar o tempo dentro de casa e as varandas estão sendo cada vez mais utilizadas”, pontua. Para ele, é possível decorar bem com materiais encontrados supermercados. E ainda baratear os custos. “Arquitetura e decoração consistem em visualizar um ambiente agradável”, diz o arquiteto. “E nesse caso, o valor é totalmente acessível a qualquer bolso. Até para pessoas que poderiam achar que decoração é algo secundário”, complementa.

O ambiente

Para fazer a varanda, o arquiteto apostou em elementos facilmente encontrados no supermercado como as almofadas, a mesa de jardim que é vendida com quatro cadeiras, os bancos e os cestos. “Eles são versáteis, podem ser usados para colocar gelo e resfriar bebidas, toalhas, flores (como na imagem) ou roupas sujas no banheiro”, conta. Deixar o cantinho mais agradável deve se adaptar às suas necessidades. “As varandas estão se incorporando muito aos apartamentos, em alguns ela tem sido quase o principal”, opina.

Dica

De acordo com ele, “decoração parte do princípio de harmonização”, por isso bastam bom senso e criatividade para dar charme a qualquer lugar sem que isso custe muito. “Arquitetura e decoração estão acessíveis a qualquer bolso, desde que planejados e bem executados”, conta. “No mercado, esses itens são bem fáceis de encontrar. É só usar a criatividade. Com ajuda profissional, fica tudo mais fácil e deixa o resultado muito mais técnico”, finaliza.

Confira os preços de algumas das peças que podem ajudar você a decorar seu ambiente:



Banco dobrável nas cores vermelho, preto, azul e branco, custa R$ 29,90 no Walmart (Foto: Renato Santana/Divulgação) Cesto de plástico com capacidade para 14 litros custa R$ 19,90 no Walmart e também disponível em 26L e 40L (Foto: Renato Santana/Divulgação) Vela da Krea, disponível em diversas cores, custa R$ 12,99 no GBarbosa (Foto: Renato Santana/Divulgação) Mesa de jardim em madeira com quatro cadeiras custa R$ 999 no Walmart (Foto: Divulgação) Jogo de jantar da marca Porta Brasil, com 20 peças, custa R$ 349,90 no GBarbosa (Foto: Renato Santana/Divulgação) Porta-retrato para fotografias 10x15cm da marca Krea, custa R$ 9,90 (Foto: Renato Santana/Divulgação) Almofada em formato retangular da Linha Travel, em diversas cores e estampas custa R$ 24,99 no GBarbosa (Foto: Renato Santana/Divulgação) Chaleira Hometrends custa R$ 69,90, tem capacidade para 2,5L, à venda no Walmart (Foto: Renato Santana/Divulgação) Almofada por R$ 19,90 no Walmart, com estampas e cores variadas, formato quadrado (Foto: Renato Santana/Divulgação) Cesto Krea, por R$ 79,99, no GBarbosa (Foto: Renato Santana/Divulgação)