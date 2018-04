Dilma fará palestras fora do país para denunciar 'perseguição a Lula'

Mais cedo, em nota, a presidente cassada afirmou que Lula é "um preso político"

A presidente cassada Dilma Rousseff vai ministrar uma série de palestras em universidades e instituições acadêmicas da Europa e Estados Unidos a partir desta segunda-feira, 9.



Ela foi convidada a falar sobre o processo do impeachment de 2016. Segundo sua assessoria, a petista vai "denunciar a perseguição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva".



Mais cedo, em nota, a presidente cassada afirmou que Lula é "um preso político, vítima de uma perseguição implacável de adversários, que lançam mão do 'lawfare' para calá-lo e destruí-lo, no esforço de desqualificar seu papel perante a história e o povo brasileiro".



Na Espanha, Dilma vai fazer conferências na Casa de América em Madri, na terça-feira, 10, e no Colégio de Advogados, em Barcelona, na quinta-feira, 12. Lá, ela deve receber uma investidura de honra e Medalha do Centenário da Real Academia Europeia de Doutores.



Nos Estados Unidos, a ex-presidente vai discursar em universidades da Califórnia. Dilma vai passar por Berkeley, no dia 16, por Stanford, no dia 17, e pela Universidade Estadual de San Diego, no dia 18.