Dinamites e munições de fuzil são achadas atrás do campo do Galícia

Material foi localizado durante patrulhamento em Brotas

Seis bananas de dinamite foram apreendidas pela PM em Brotas (Foto: Divulgação/SSP)

Dinamites e munições de fuzil foram encontradas, no final da tarde deste sábado (24), em um matagal, no fundo do campo do Esporte Clube Galícia, no bairro de Brotas, em Salvador. Militares das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico localizaram o material durante patrulhamento preventivo próximo ao Parque Santiago.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as guarnições passavam pela localidade da Polêmica quando avistaram duas pessoas dentro do matagal. Os policiais se aproximaram e prenderam em flagrante Deivid Pena Santos, 18 anos, e apreenderam um adolescente de 15 anos. A dupla contou que estava tomando conta dos materiais, a serviço de uma quadrilha de traficantes que age na comunidade.

Escondidos na mata foram achados seis 'bananas' de dinamite, 518 munições dos calibres 7,62, 9mm, .40, .44, .45 e 38, além de aproximadamente 600 porções de maconha, balanças, rádios comunicadores, caderno de contabilidade da quadrilha, entre outros materiais.

"Grande flagrante da Rondesp Atlântico. Foram praticamente dois meses de grande produtividade da unidade. Sem dúvidas, com a retirada desses materiais, evitaram ataques a bancos, homicídios, entre outros crimes", declarou o comandante do Policiamento na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Atlântico, coronel Francisco Kerjean, em nota divulgada pela SSP.