Dinheiro que já pagou um apartamento agora vale um café na Venezuela

Hoje, se quiser tomar um café na Venezuela é preciso desembolsar uma pilha de dinheiro. A mesma quantia já comprou um apartamento no país há exatos 15 anos. A hiperinflação é o que ocasionou a meteórica desvalorização da moeda venezuelana, o bolívar. A informação foi reportada por um enviado da BBC a Caracas, Vladimir Hernandez.

“Hoje você precisa de todo esse dinheiro para comprar um café. Isso era o que pagaria, há 15 anos, por um apartamento de um quarto”, diz.

O país tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas a queda no preço do barril e falhas do governo geraram uma grave recessão. A situação fica evidente nas enormes filas nos bancos, que já não possuem dinheiro suficiente para atender a demanda. O governo acredita que as sanções internacionais são responsáveis pela alta nos preços e a desvalorização da moeda local.

“Uma forma de arrumar dinheiro aqui é pelas redes sociais. Se eu faço uma pesquisa rápida no Facebook, eu encontro alguém vendendo dinheiro”, conta Hernandez.

A situação no país é tão crítica que se alguém precisar pagar custos diários em dinheiro, precisará carregar uma sacola cheia de notas. E as notícias só pioram porque a previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) é que a inflação alcance 13.000% ainda neste ano.