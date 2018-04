Direito está entre as graduações mais buscadas e bem remuneradas do país

Identificação e possibilidades de atuação contribuem para a escolha

O bacharelado em Direito está entre os mais procuradas por estudantes brasileiros. Dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) apontam que o curso foi o terceiro mais procurado entre 4,12 milhões de inscrições realizadas no Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2018, com 218 mil inscrições. O número equivale a 5,19% do total, atrás apenas dos cursos de Medicina (235.508) e Administração (221.413).

Informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) indicam que bacharel em Direito tem os maiores salários entre as 10 carreiras mais buscadas no SISU 2018: Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Medicina, Pedagogia e Psicologia.

Confira quanto ganha, em média, um bacharel em Direito

Atualmente no quinto período, Paulo Henrique Silva estuda na Faculdade Pitágoras e avalia a importância da remuneração. “A pessoa estuda, se qualifica, então a boa remuneração é uma consequência. [O curso] tem muitas possibilidades e diversas áreas de atuação”, pontua. Além de se interessar pelo Direito Internacional, o estudante tem interesse em uma outra área. “O Direito Ambiental me chama atenção porque existem casos de crises ambientais e de tragédias que me deixam triste devido à falta de resolução”. Paulo é bolsista do Educa Mais Brasil e conheceu o programa por meio dos pais, que adotaram a bolsa de estudos para matricular o irmão na educação básica.

Dados da consultoria internacional QS Quacquarelli Symonds apontam que cinco universidades brasileiras estão entre as melhores do mundo na oferta de curso de Direito. Melhor colocada no ranking que avaliou 300 instituições, a Universidade de São Paulo ocupa a 50ª posição, seguida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de Brasília (UnB) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Quanto custa uma faculdade de direito?

Embora não haja um custo fixo, devido à quantidade de faculdades e universidades existente no Brasil, há uma variação entre R$ 400 e R$ 4 mil no geral. Grande parte das instituições, no entanto, apresenta preços integrais que oscilam entre R$ 800 e R$ 1200. Nestas condições, ingressar com bolsas de estudos de até 70% torna o sonho da graduação em Direito viável para os estudantes que aderem ao Educa Mais Brasil, o maior programa de inclusão educacional do país.

Estudante do primeiro semestre de Direito da Faculdade 2 de Julho, Carla Ibele Valeijo optou por ingressar na graduação com bolsa de estudos devido à facilidade de acesso. “Com a crise, os outros programas não são acessíveis e o FIES [Fundo de Financiamento Estudantil] é muito burocrático. Encontrei o Educa Mais Brasil fazendo pesquisas e tive uma facilidade muito grande na hora de adquirir a bolsa de estudos” comenta.

Através do curso, o bacharel em Direito torna-se profissional de alta capacidade de atuação na área jurídica aplicando as normas vigentes em diferentes setores sociais de forma a organizar as relações entre indivíduos e grupos da sociedade. Em média, a formação dura cinco anos.

Valeijo considera que “a remuneração foi um fator importante, mas não foi o fator principal porque sempre me interessei pela área”. Apesar de estar no início do curso, a estudante pretende escolher uma das áreas de atuação do Direito para fazer a pós-graduação.

O programa Educa Mais também oferta bolsas de pós-graduação em Direito Administrativo, Direito Ambiental, Direito Aplicado à Educação, Direito Civil e Processo Civil, Direito Constitucional, Direito Contratual, Direito de Família, Direito de Negócios, Direito Digital, Direito do Trabalho, Direito Empresarial, Direito Público e diversas outras especialidades.