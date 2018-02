Diretor de Animais Fantásticos fala sobre sexualidade de Dumbledore no novo filme

Confira curiosidades sobre a sequência da nova saga do universo de Harry Potter

Continua, em 2018, trama que mostra acontecimentos do universo de Harry Potter que antecedem o nascimento 'menino que sobreviveu'. Com previsão de lançamento para 16 de novembro de 2018, a sequência da saga Animais Fantásticos já tem nome e curiosidades reveladas. A segunda parte da franquia leva o subtítulo Os Crimes de Grindelwald. No final do primeiro filme, que teve roteirização da própria autora J.K. Rowling, o público foi apresentado ao grande vilão da nova trama, o dito cujo Grindelwald, interpretado por Johnny Depp, que é um personagem já mencionado nos livros.



Outro detalhe veio à tona recentemente, quando foi anunciado que Dumbledore apareceria no segundo filme da nova saga. Os fãs logo passaram a questionar, em todos os cantos da web, se o fato do personagem ser gay seria abordado na história, uma vez que J.K. Rowling já disse em entrevistas e no site Pottermore que ele era apaixonado pelo bruxo Grindelwald, o vilão da nova saga.

Quando perguntado pela Entertainment Weekly se o novo filme deixará claro a sexualidade de Dumbledore (interpretado por Jude Law), o diretor David Yates respondeu:

“A relação estará presente, mas não de forma explícita. Mas acho que todos os fãs sabem disso. Ele teve um relacionamento muito intenso com Grindelwald quando ambos eram jovens. Eles se apaixonaram um pelo outro e por suas ideias e ideologias.”

Yates ainda descreveu o personagem Dumbledore na trama que está por vir:

“Ele é um rebelde e um professor inspirador em Hogwarts. É sábio e um tanto genioso. Ele não é um político veterano [como conhecemos]. Ele é magnético e junto com Johnny Depp como Grindelwald, eles fazem uma parceria incrível.”

A autora J.K. Rowling, no entanto, já havia deixado um suspense positivo para os seguidores em uma entrevista para a revista americana Variety. Sobre a mesma indagação, ela declarou:

“Bem, estou muito confortável com essa pergunta. Gostaria de dizer que há muito a desenvolver sobre isso, porque obviamente essa é uma história dividida em cinco partes. Vocês verão Dumbledore como um homem mais jovem e um tanto atormentado. Vamos vê-lo nesse período de formação em sua vida. No que diz respeito à sua sexualidade, fiquem de olho.”

Apesar dos fãs de Harry Potter saberem há tempos que Dumbledore é gay, mas não houve a oportunidade de ver tal parte da vida dele explorada nos livros e nos filmes originais, e Animais Fantásticos seria a única forma, até então, para isso acontecer. A franquia, porém, ainda terá três filmes além do prometido para 2018, e a trama envolvendo Dumbledore e Grindelwald só deve ser encerrada no último da saga. Logo, muito do relacionamento pode surgir nas linhas e entrelinhas.

Grindelwald, vilão da nova saga e primeiro amor de Dumbledore, é interpretado por Johnny Depp

(Foto: Divulgação)

Sinopse do próximo Animais Fantásticos

A sinopse oficial da continuação também foi divulgada em meio às últimas revelações. Confira: "No final do primeiro filme, o poderoso Bruxo das Trevas Gerardo Grindelwald (Johnny Depp) foi capturado pela MACUSA (Congresso Mágico dos Estados Unidos da América) com a ajuda de Newt Scamander (Eddie Redmayne). Mas, cumprindo sua ameaça, Grindelwald escapou e começou a reunir seguidores, que em sua maioria desconhecem seu verdadeiro propósito: elevar os bruxos de sangue puro para dominar todos os seres não-mágicos. Em um esforço para frustrar os planos de Grindelwald, Alvo Dumbledore (Jude Law) procura seu antigo aluno, Newt Scamander, que concorda em ajudar, sem saber dos perigos que o aguardam. Linhas são traçadas quando amor e lealdade são testados, mesmo entre os amigos e familiares mais verdadeiros, em um mundo bruxo cada vez mais dividido."



Os novos filmes do universo mágico de Harry Potter tem como protagonista Newt Scamander (Eddie Redmayne), um magizoologista autor de um dos livros didáticos usados por Harry em suas aulas em Hogwarts. J.K. Rowling inclusive chegou a publicar o livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, com o nome do mago, apresentando as criaturas mágicas que criou para o seu universo fantástico.



Enquanto o novo trailer não é liberado, relembre o do primeiro filme da franquia: