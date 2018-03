Diretor de Moonlight revela discurso que faria no Oscar

Há 1 ano, confusão no anúncio do vencedor fez Barry Jenkins improvisar fala

O diretor Barry Jenkins revelou neste final de semana, durante um evento de cinema nos EUA, como seria seu discurso ao ganhar o Oscar de melhor filme no ano passado por "Monnlight", caso a premiação tivesse acontecido sem a gafe final - os apresentadores acabaram anunciando "La La Land" como o grande campeão da noite, quando na verdade "Moonlight" foi o vencedor.

Os organizadores do Oscar corrigiram o erro quando os produtores de "La La Land" já estavam no palco segurando as estatuetas. A confusão que aconteceu foi posteriormente atribuída a um erro nos envelopes. Os apresentadores Warren Beatty e Faye Dunaway receberam o envelope com o nome de Emma Stone ("La La Land") - a atriz havia acabado de ser premiada como melhor atriz do ano por seu papel no filme.

Depois da correção do erro, Jenkins acabou improvisando no discurso. No sábado à noite, ele revelou o que teria dito se tudo corresse normalmente.

"Tarell (Alvin McCraney, o criador da história) e eu somos Chiron (o personagem principal). Nós somos aquele garoto. E quando você assiste a "Moonlight", você não pressupõe que um menino que cresceu como e onde ele cresceu faria um filme que venceria um Oscar - certamente você não pensaria que ele cresceria para ganhar o Oscar de melhor filme. O que tenho que admitir é que eu coloquei essas limitações em mim mesmo. Eu neguei para mim mesmo aquele sonho - não foi você, não foi mais ninguém, fui eu. Então, para que ninguém mais passe por isso, deixe que isso seja um símbolo, uma reflexão que leve você a se amar. Porque fazer isso pode ser a diferença entre sonhar e de alguma forma, com a ajuda da Academia, realizar o sonho que você nunca tinha se permitido".