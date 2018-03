Diretor jurídico diz que Leão recorrerá ao STJD

Para Roberto Dantas, penas a jogadores, Mancini e ao clube são exageradas

Após o julgamento do Pleno do TJD, nesta sexta (9), sobre os acontecimentos do Ba-Vi do dia 18 de fevereiro, o diretor jurídico do Vitória, Roberto Dantas, garantiu que o Leão irá recorrer das penas no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio.

"Em relação a Mancini, nos deixa realmente impressionados negativamente diante da ausência de provas específicas. Em relação às penas dos atletas, achamos bastante severas, divergimos da dosimetria das penas e certamente vamos recorrer ao STJD", afirmou o diretor jurídico.

Ainda que multa de R$ 100 mil pelo fim precoce do clássico tenha sido mantida, Dantas garantiu que o clube não concorda com a condenação. "A multa é totalmente descabida. Não ficou provado no processo o intuito deliberado de interromper a partida", alega o diretor, que alfinetou a procuradoria do TJD. "Em relação ao pedido de exclusão do Vitória da competição, não esperava nada diferente. Um pedido que beira o absurdo, totalmente sem fundamentação".

Para recorrer ao STJD, o Vitória terá que esperar a publicação da sentença, que deve ocorrer somente na segunda (12) ou terça (13). No caso dos pedidos de efeito suspensivo, eles já podem ser relaizados imeditamente ao tribunal sediado no Rio.