Diretor revela participação do Catar na Copa América no Brasil

China, EUA, México e Japão também estão garantidos no torneio em 2019

A Copa América de 2019, que será realizada no Brasil, vai contar com um participante inédito. Sede da Copa do Mundo de 2022, o Catar foi convidado para a competição pela primeira vez. A revelação foi feita por Iván Bravo, diretor da Aspire, uma academia esportiva fundada pelo governo do país árabe.

"Será a primeira vez que o Catar enfrentará seleções como o Brasil ou a Argentina. Constituirá uma oportunidade única para a seleção acumular experiência, para que possa competir de igual para igual no Mundial de 2022", disse Bravo, durante um congresso sobre futebol internacional.

Além do Catar, a Copa América terá outros cinco convidados. Até o momento estão definidos também as seleções da China, EUA, México e Japão. Um sexto país ainda vai ser escolhido. Eles vão se juntar aos dez representantes da Conmebol: Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Paraguai, Chile, Venezuela, Bolívia, Equador e Peru.