Diretoria do Vitória nega negociação com o argentino Cristaldo

Atacante está em Salvador e foi oferecido ao Leão, mas as conversas não avançaram

A diretoria do Vitória negou que esteja negociando a contratação do atacante argentino Jonathan Cristaldo, de 28 anos. Em contato com o CORREIO, o diretor de futebol do Leão, Erasmo Damiani explicou que o jogador foi oferecido ao clube, mas que as conversas não avançaram.

"Não existe negociação. O jogador foi oferecido, mas na época estávamos negociando com o Jonatas Belusso e não avançamos com ele. Hoje eu diria que é quase impossível ele jogar no Vitória", disse Damiani.

Cristaldo está em Salvador e busca um novo clube após deixar o Vélez Sarsfield, da Argentina. Ele também foi oferecido ao rival Bahia. O atacante ganhou destaque no Brasil defendendo o Palmeiras entre 2014 e 2016. Além do clube paulista, ele passou ainda por equipes como Metalist, da Ucrânia, Bologna, da Itália, Cruz Azul e Monterrey, ambos do México.

Na última sexta-feira (2), a diretoria do Vitória anunciou as contratações do zagueiro Walisson Maia, do lateral Pedro Botelho, do Meia alemão Baumjohann e do atacante Jonatas Belusso. O Leão tem acerto encaminhado também com o volante Rodrigo Andrade, que estava no Paysandu.