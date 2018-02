Disparo de tiros em escola na Flórida deixa 7 mortos e 14 feridos

A extensão dos danos e ferimentos provocados ainda não está muito definida.

Pelo menos sete mortes já foram confirmadas no tiroteio ocorrido nesta quarta-feira (14) na escola secundária Stoneman Douglas High School, em Parkland, na Florida, que também deixou pelo menos 14 pessoas feridas após um atirador abrir fogo no local com um rifle.

As autoridades detiveram uma pessoa suspeita de conexão com o tiroteio mortal, segundo a rede CBS. Parkland é uma cidade de pouco mais de 20 mil pessoas,perto de Boca Raton, no condado de Broward, Flórida. Cerca de 3000 estudantes frequentam a Stoneman Douglas High School.

A extensão dos danos e ferimentos provocados ainda não está muito definida. O suspeito vestia calças pretas e foi visto pela última vez na ala oeste do centro educativo, segundo a emissora "7 News Miami". Imagens do canal mostram caminhões de bombeiros e ambulâncias nas imediações da escola.

Tanto o governador da Flórida, Rick Scott, como o presidente dos EUA, Donald Trump, acompanham de perto a investigação sobre o tiroteio. "O presidente está a par do tiroteio na escola da Flórida e seguimos de perto a situação. Nossos pensamentos e orações estão com as vítimas", informou a Casa Branca em comunicado.