Divulgação das notas do Enem 2017 será antecipada para 18 de janeiro

Consulta das notas poderá ser realizada pela Página do Participante

A divulgação das notas do Enem 2017 vai ser antecipada para a próxima quinta-feira (18). A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame.

A consulta das notas poderá ser realizada pela Página do Participante. Para isso, é necessário informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. Essa também vai ser a senha usada para o Sistema de Seleção Unificado (Sisu), que vai acontecer entre 29 de janeiro e 1º de fevereiro. Ao todo, serão 130 instituições no Brasil - 30 estaduais e 100 federais, com 239.601 vagas na graduação.

As provas do Enem foram aplicadas no final do ano passado. No total, nos dois dias cerca de 4,5 milhões de alunos fizeram as provas. O índice de abstenção, na casa dos 32%, ficou um pouco acima da média dos últimos anos.