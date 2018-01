Divulgada lista de aprovados para Curso de Formação de Soldados da PM 

Resultado foi publicado no Diário Oficial deste sábado (20)

A lista com cerca de 2.500 convocados para o Curso de Formação de Soldados (CFSd) da Polícia Militar foi publicada no Diário Oficial da Bahia deste sábado (20). As próximas etapas envolvem entrega de laudos, interposição, julgamento, devolução e resultado dos recursos, datas para novos exames, resultado final e apresentação para matrícula, que está prevista para 27 de março.

Matrículas serão realizadas no dia 24 de março. (Foto: Bruno Ricci/ Secom BA)

O resultado final dos aptos para se matricular no Curso de Formação será divulgado no dia 24 de março, três dias antes do início da matrícula. A PM orienta que o candidato acompanhe as publicações do Diário Oficial, pois as datas do cronograma podem sofrer alterações.

Os alunos irão estudar durante nove meses no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) e aprenderão disciplinas como Direitos Humanos, Abordagens, Tiro Policial, Policiamento Comunitário, Legislação, Policiamento de Trânsito, entre outras. Além disso, passarão por estágio operacional antes de reforçarem o policiamento em todo o estado.