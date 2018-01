Documentário sobre Mestre Didi estreia na Sala Walter da Silveira

Lançado no final de novembro do ano passado, às vésperas do centenário de Mestre Didi, o documentário Alápini - A Herança Ancestral de Mestre Didi Asipá entra em cartaz esta semana na Sala Walter da Silveira (Barris). Com entrada franca, o filme será exibido entre os dias 11 e 17 de janeiro, sempre às 17h - com exceção do sábado (13), em que a sessão começa mais tarde, 18h30.

Dirigido por Emilio Le Roux, Hans Herold e Silvana Moura, o filme é centrado na vida e obra de Deoscóredes Maximiliano dos Santos, o Mestre Didi, filho da famosa yalorixá Mãe Senhora do Ilê Axé Opô Afonjá.

“Ele é absolutamente incrível. Nasceu em 1917, em um terreiro de candomblé, filho de Mãe Senhora, que Vinicius de Moraes cantava, que Pierre Verger fotografou. Se hoje é difícil estar nesse lugar, com toda intolerância religiosa, imagine ali...E ele dá um salto grandioso! Sempre prezou a formação, o estudo, a auto-estima do povo negro, e levou isso ao extremo”, destaca Silvana Moura.

Como artista plástico, Mestre Didi difundiu costumes, línguas, estéticas, literatura e mitologia dos povos africanos, principalmente a sua religião, aprofundando o conhecimento sobre as influências dessa cultura na formação nacional brasileira.

Os diretores conheceram Mestre Didi (1917-2013) há alguns anos, começaram a frequentar o Asipá e ficaram fascinados com a sua sabedoria, elegância e grandeza. Incentivados por José Félix neto do escultor, aceitaram o desafio da homenagem.