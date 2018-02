Dois adolescentes são baleados durante assalto a ônibus em Sussuarana

Um dos passageiros se recusou a entregar celular, e os bandidos atiraram

Dois adolescentes, uma de 13 e um de 17 anos, foram baleados durante um assalto a ônibus, na manhã desta terça-feira (6), no bairro de Sussuarana, em Salvador. Eles estavam no veículo, que fazia a linha Estação Pirajá/Itapuã, da Integra OT Trans, quando dois bandidos armados anunciaram o assalto. Eles seguiam com a tia da adolescente para a praia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os adolescentes disseram à polícia que foram atingidos pelos disparos durante o assalto. "Um dos passageiros se negou a entregar o celular, foi quando os bandidos atiraram e atingiram as vítimas", completa o documento.

Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanecem internados em estado estável. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na unidade, o jovem foi atingido por tiros nas pernas direita e esquerda, enquanto a adolescente ficou ferida na perna direita.

A tia da adolescente, a professora Ana Cristina Alves da Silva, 52, acompanhava os jovens até a praia. "Eles [os ladrões] nem olharam para nós. Eu acho que não queriam matar ninguém, mas teve um cara [passageiro] que não quis entregar o celular. Aí ele atirou", disse ela ao CORREIO.

Ana contou que o assalto foi anunciado três pontos depois que ela e os jovens entraram no ônibus. "Nós entramos em frente ao supermercado Todo Dia. Cerca de cinco minutos depois, eles anunciaram. Não foram violentos, mas chegarama a roubar dois ou três celulares", afirmou a professora, que acompanha as vítimas no HGE.

"Eu só ouvi um tiro. Acho que a mesma bala atravessou a perna de um e atingiu o outro. Na hora, ele [o adolescente] entrou em pânico, ficaram bem assustados. Logo depois, o assaltante suspendeu a arma e pediu ao motorista que abrisse a porta. Desceram próximo a um posto de gasolina, perto do CAB", relatou ela, que disse que tanto a sobrinha quanto o amigo passam bem.

Em nota, a Polícia Militar informou que o crime ocorreu por volta de 9h, quando o ônibus estava na região da Avenida Ulysses Guimarães, principal do bairro. A PM foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar no local, já encontrou as vítimas baleadas.

"Passageiros do transporte público informaram aos PMs, que os criminosos, após roubar vários celulares e uma quantia em dinheiro do cobrador, fugiram em direção ao Centro Administrativo da Bahia (CAB). Guarnições da 82ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/CAB) e da 48ª CIPM (Sssuarana) intensificaram o policiamento na região com rondas e incursões no intuito de prender os assaltantes", acrescentou a PM.

O crime vai ser investigado pela 11ª Delegacia (Tancredo Neves).