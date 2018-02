Dois concursos acontecem neste domingo (25) em Salvador

Trânsito deve estar intenso no entorno de locais de provas; linhas de ônibus serão reforçadas

O trânsito na capital baiana deve ficar movimentado neste domingo (25) com a realização de dois grandes concursos públicos no município. Durante a manhã acontecem as provas das vagas de ensino superior para a Câmara Municipal de Salvador e das vagas para professor e coordenador pedagógico da rede estadual de ensino. A partir das 15h até às 19h, acontece a segunda parte do certame para a Casa Legislativa de Salvador, desta vez para candidatos de Ensino Médio.

O ideal é que o candidato chegue com antecedência e fique atento ao horário de abertura e fechamento dos portões. As provas da Câmara de Salvador para nível superior começam às 8h e terminam às 13h. Já as de Ensino Superior começam às 15h e vão até às 19h. Já para o concurso da secretaria de educação do estado, as provas começam pontualmente às 9h.

Para atender aos mais de 150 mil candidatos inscritos nos dois certames, a Secretaria Municipal de Mobilidade reforçou a frota de 20 linhas de coletivos do sistema convencional que circulam nos principais corredores de tráfego da cidade. Elas vão operar com acréscimo de 90 veículos em relação à frota normal do dia.

Também serão disponibilizados mais 12 veículos da frota reguladora nas principais estações de transbordo de Salvador. Outra opção é utilizar os micro-ônibus do Sistema de Transporte Complementar (STEC), que também terão as linhas reforçadas para atender a demanda dos candidatos.

Veja linhas com reforço da frota:

1511 – Conjunto Pirajá I – Engenho Velho da Federação

1606 – Paripe – Barroquinha

0221 – Ribeira – Barbalho/Fazenda Garcia

1637 – Mirantes de Periperi – Boca do Rio/Rodoviária

0403 – Caixa D’Água – Lapa

1413 – Boca da Mata – Lapa

1340 – Estação Pirajá - Barra 1

1207 – Tancredo Neves – Pituba

1220 – Mata Escura – Pituba

1123 – Terminal Acesso Norte – Saboeiro/Estação Imbuí

0342 – Rodoviária Circular A

0344 – Rodoviária Circular B

1002 – Aeroporto – Campo Grande

1051 – Estação Mussurunga – Barra 1

0503 – Brotas – Lapa

0803 – Pituba – Campo Grande R1

0704 – Federação – Nazaré

0915 – Vale dos Rios/Stiep R4

0102 – Barbalho – Iguatemi

0931 – Rio das Pedras – Campo Grande R1