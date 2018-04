Dois homens são executados dentro de casa no Alto do Cabrito

Testemunhas contaram que as vítimas foram surpreendidas por homens armados

Dois homens foram assassinados dentro de uma casa no bairro de Alto do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na madrugada deste sábado (7). Eles foram identificados como Felipe Alves de Melo, 24 anos, e Rafael Melo de Oliveira, 20, e morreram no local do crime.

Em nota, a Polícia Militar informou que recebeu um chamado para atender a uma suposta troca de tiros na Travessa Fabriciano Conceição. Quando chegaram no local os militares encontraram Felipe e Rafael baleados.

Testemunhas contaram aos policiais que os dois jovens estavam em uma casa quando foram surpreendidos por homens armados. Os bandidos invadiram o imóvel por volta das 4h, e executaram os dois amigos.

A PM contou também que uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas os jovens morreram antes de receber os primeiros socorros.