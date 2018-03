Dois jovens morrem em confronto com a Rondesp em Brotas

Com os acusados foram apreendidas armas e drogas

Dois jovens foram mortos para Polícia Militar no bairro de Campinas de Brotas, na tarde deste domingo (11). Diego Luís Barbosa Gonzaga, 19 anos, e Washington Luís Guedes dos Santos, 20, foram levados por guarnições da Rondesp Atlântico ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram.



Segundo a Polícia Militar, por volta das 17h, policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp Atlântico realizavam rondas no bairro, quando um grupo efetou vários contra as guarnições. Houve revide, e dois homens armados foram atingidos e socorridos ao HGE.



Com os acusados foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola calibre. 40, 240 pedras de crack, um relógio, três aparelhos celulares, 10 trouxas grandes de maconha e 145,00 reais.