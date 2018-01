Dois morrem em troca de tiros com a PM na Fazenda Grande do Retiro

A troca de tiros aconteceu por volta das 20h30 de ontem

Dois homens forma mortos na noite de sábado (6) em uma troca de tiros com a Polícia Militar na Fazenda Grande do Retiro. Segundo a PM, guarnições da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT - Rondesp) faziam rondas no bairro quando um grupo de indivíduos não identificados começaram a atirar contra os policiais.

Os PMS reagiram e houve troca de tiros. Dois dos suspeitos foram baleados. Eles foram socorridos para uma unidade de saúde não divulgada, mas morreram.

A troca de tiros aconteceu por volta das 20h30. Com os suspeitos, a PM apreendeu uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, 450 trouxas de maconha, uma balança e dois celulares.

Os nomes dos mortos não foram divulgados pela PM.