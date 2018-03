Dois são hospitalizados após pacote suspeito aparecer no Parlamento britânico

No mês passado, um pacote com pó branco foi enviado a um escritório no Parlamento; após alguns testes, concluíram que o material não representava um risco

A polícia de Londres informou que duas pessoas foram levadas ao hospital como medida de precaução, após um pacote suspeito ser encontrado no complexo do Parlamento do Reino Unido A Polícia Metropolitana disse que foi chamada nesta segunda-feira por causa de um pacote encontrado nos edifícios Norman Shaw, localizados próximos à Câmara dos Deputados e que abrigam escritórios dos congressistas.

As forças de segurança disseram que um homem e uma mulher foram hospitalizados como precaução, enquanto a polícia investiga. No mês passado, um pacote com pó branco foi enviado a um escritório no Parlamento. Testes, porém, concluíram que ele não representava um risco.