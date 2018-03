Dois suspeitos de tráfico morrem em troca de tiros com a PM em Brotas 

Mortes aconteceram na localidade Alto do Saldanha

Dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram mortos na madrugada desta sexta-feira (16) em confronto com a Polícia Militar na localidade Alto do Saldanha, em Brotas. A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) infomorou que militares do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Brotas) receberam a denúncia relatando a presença de homens armados, na localidade.

"Chegando na Rua do Pirangi aproximadamente cinco homens receberam ordem de prisão, mas desobedeceram atirando na direção das viaturas. No confronto dois foram atingidos e socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram", afirmou a SSP, em nota.

Com eles, segundo a PM, foram encontrados uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38, munições, 248 pedras de crack, 54 pinos de cocaína, celulares, entre outros materiais.