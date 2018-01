Dólar fecha no menor valor desde outubro um dia após rebaixamento

A divisa fechou a terceira semana seguida em baixa e acumula queda de 3,26% em 2018

Um dia depois de a agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) reduzir a nota soberana do Brasil, a moeda norte-americana fechou no menor valor em quase três meses. O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (12) vendido a R$ 3,206, com queda de R$ 0,012 (-0,38%). A cotação está no menor valor desde 20 de outubro (R$ 3,19).

A divisa fechou a terceira semana seguida em baixa e acumula queda de 3,26% em 2018. No mercado de ações, a bolsa de valores de São Paulo encerrou a sessão próxima da estabilidade. O índice Ibovespa teve queda de 0,02%, aos 79.349 pontos. Apesar do recuo nesta sexta-feira, o indicador acumula a quarta semana consecutiva de alta.

Ontem (11), a S&P rebaixou a nota do Brasil para três níveis abaixo do grau de investimento, garantia de que o país não corre risco de dar calote na dívida pública. Hoje mais cedo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o comportamento dos indicadores financeiros mostra que o rebaixamento já estava precificado (incorporado às previsões) e que o país continua crescendo com baixa inflação.

“Um ponto importante, que parece ser digno de ênfase neste momento, é a reação da economia no curto prazo, dos indicadores de mercado que reagem na mudança do rating no Brasil. Hoje, o dólar caiu um pouquinho, os juros de longo prazo caíram um pouquinho, e a bolsa continua estável”, declarou o ministro em entrevista coletiva.