'Doloroso', diz Peter Dinklage sobre fim de Game of Thrones

Ator já teve acesso aos últimos episódios

O ator, que Peter Dinklage, que interpreta Tyrion Lannister, em Game of Thrones (HBO), já teve acesso aos episódios finais da série e definiu como "doloroso" o término do programa, que será encerrado em 2019. "É o fim de uma era", acrescentou Peter.

Na última temporada de GoT, Tyrion Lannister uniu forças com Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). O ator falou a respeito das especulações sobre Tyrion não ser irmão da rainha, mas sua declaração é evasiva e não ajuda a concluir algo sobre a relação entre Tyrion e Daenerys: "Os fãs são um ótimo recurso para o material. Eles sabem mais sobre isso do que eu. Mas é divertido vê-los especular, especialmente quando estamos começando. É ótimo, significa que todos estão realmente envolvidos no show", disse.

Ainda sobre o destino da série, Peter disse que nem mesmo os amigos mais próximos e familiares têm o privilégio de saber os próximos acontecimentos da história: "Essa é a parte divertida. Todo mundo tem que esperar como todos os outros. Vivemos em um mundo de spoilers e mantemos a calma. Estamos realmente bons nesse ponto", contou o ator.