Domingo de Ramos será celebrado em diversas procissões

Semana Santa tem início neste domingo (24) e segue até dia 1º

Com o Domingo de Ramos, neste dia 25, a Igreja dá início oficialmente à Semana Santa. A Arquidiocese de Salvador realiza neste domindo, às 8h, a procissão que segue da Praça do Campo Grande à Praça Municipal. Os fiéis devem levar ramos, pois é nesta caminhada que se recorda a entrada de Jesus em Jerusalém. Apesar de a igreja não definir uma cor para as roupas, a maioria dos católicos tem o costume de vestir branco nesse dia.

Em nota, a Arquidiocese de Salvador afirmou: “Após vivenciar o tempo litúrgico da Quaresma, a Igreja dá início à Semana Santa no Domingo de Ramos. Nesta que é a Semana Maior, acontece a celebração do Tríduo Pascal e, finalmente, a Noite Santa da Vigília Pascal, na qual rompe-se o silêncio da madrugada com os louvores e a glorificação de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos”, diz a nota.

Veja abaixo outras procissões que acontecerão neste domingo em diversos bairros da cidade:

Fazenda Coutos: 7h

Santo Inácio: 7h

Graça: 7h

Castelo Branco: 15h

Imbuí: 16h

São Marcos: 16h

Vale das Pedrinhas: 16h

Abaixo, a programação completa da Arquidiocese de Salvador para a Semana Santa:

28 de março – Procissão do Encontro

A Quarta-feira Santa é marcada pelo encontro simbólico das imagens de Nossa Senhora das Dores e do Senhor Bom Jesus dos Passos. Neste dia, o bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio Galrão, presidirá a Missa na Igreja da Ajuda (Centro Histórico), às 12h30. Logo após a Celebração Eucarística, a imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos será conduzida até a Igreja de São Domingos, onde se encontrará com a imagem de Nossa Senhora das Dores. A procissão percorrerá algumas ruas do Centro Histórico e as duas imagens serão levadas de volta para a igreja da Ajuda.

29 de março

Missa da Renovação das Promessas Sacerdotais e dos Santos Óleos, às 8h30, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, localizado no Colégio Antônio Vieira (Garcia). A Celebração Eucarística será concelebrada pelos bispos auxiliares, por padres e diáconos da Arquidiocese.

Missa da Ceia e do Lava-Pés

À noite, às 19h, Dom Murilo presidirá a Missa da Ceia do Senhor na Igreja São Pedro dos Clérigos (Terreiro de Jesus).

30 de março – Sexta-feira da Paixão

Dom Murilo presidirá a Liturgia da Paixão, a partir das 15h, na Igreja Nossa Senhora do Carmo (Centro Histórico). Logo após, os fiéis sairão em procissão, carregando as imagens do Senhor Morto e de Nossa Senhora das Dores, relembrando os últimos passos de Jesus no caminho até o calvário.

31 de março – Sábado Santo / Vigília Pascal

No Sábado Santo a Vigília Pascal terá início às 19h, na Igreja São Pedro dos Clérigos.

01 de abril – Páscoa

Para celebrar a Ressurreição do Senhor, Dom Murilo presidirá a Missa no Domingo de Páscoa, às 10h, na Igreja São Pedro dos Clérigos.