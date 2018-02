Dona Canô será tema de megaexposição na Caixa Cultural

por Ronaldo Jacobina

A sede da Caixa Cultural Salvador vai se transformar na velha Santo Amaro da Purificação para homenagear Dona Canô. A matriarca dos Velloso, que morreu em 2012, vai ganhar uma superexposição que será inaugurada no dia 1º de março e ficará em cartaz até o final de maio.

(Foto: Felippe Thomaz/ Divulgação)

“Ser Feliz é Para Quem Tem Coragem”, uma das mais célebres frases da mulher de Seu Zezinho, batiza a mostra que vai reunir peças do seu acervo, projeções, letras de músicas, poemas dedicados a ela e depoimentos dos filhos, inclusive dos mais famosos como Maria Bethânia, Caetano e Mabel Veloso, registrados em audiovisual.

“A ideia é reconstruir o universo desta mulher extraordinária, a partir da cidade onde viveu, revisitando sua história, sua religiosidade, seus ensinamentos e seu entusiasmo constante para celebrar a vida”, explica a produtora Elaine Hazim (Via Press), que assina o projeto com Tânia Fraccaroli e Ju Velloso (TomTom). A exposição, que depois de Salvador vai percorrer outras capitais do país, tem expografia e cenários criados por Noca Kalil, que planeja recriar o universo da homenageada nos seus mínimos detalhes.