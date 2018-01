Donald Trump completa 1 ano no poder neste sábado (20)

Único em seu estilo de governar, presidente acumula propostas polêmicas e atritos internacionais

Donald Trump completa neste sábado (20) seu primeiro ano de mandato como presidente dos Estados Unidos. Foi tempo suficiente para mostrar que ele é, em muitos sentidos, um líder como os americanos nunca viram antes.

Defensor de projetos polêmicos, sempre pronto a dizer (ou postar no Twitter) suas verdades, doa a quem doer, Trump chegou ao cargo contrariando a maioria das previsões e pesquisas.

Vencedor pelo sistema do colégio eleitoral, mesmo tendo recebido menos votos que a adversária Hillary Clinton, o empresário de 71 anos assumiu o comando de um país dividido. Sua taxa de aprovação na posse, de apenas 40%, foi a menor entre seus três antecessores mais recentes e estava 40 pontos abaixo da de Barack Obama. Atualmente, a taxa de Trump se mantém nesse mesmo patamar.

Adversários – e até mesmo alguns republicanos – colocaram em xeque a saúde mental de Trump, considerando a aparente instabilidade emocional e a facilidade com que o presidente parece se irritar. Em fevereiro de 2017, profissionais de saúde mental demonstraram preocupação com a "grave instabilidade" de Trump, em uma carta publicada pelo jornal “The New York Times”.

Neste ano, a publicação do livro “Fire and Fury: Inside the Trump White House" ('Fogo e Fúria: Dentro da Casa Branca de Trump', em tradução livre), de Michael Wolff, atingiu a imagem de Trump como uma bomba.

O autor, que afirma ter tido acesso direto ao presidente e a muitos de seus assessores mais próximos, garante que a própria equipe de Trump o vê como uma “criança” e um “imbecil, idiota”. O presidente diz que o livro é uma obra de ficção, cheia de mentiras, e tentou impedir sua publicação.

De polêmica em polêmica, no entanto, Trump seguiu adiante e conseguiu implementar algumas de suas propostas, como a reforma fiscal e a restrição à entrada de estrangeiros de alguns países nos EUA, sob a alegação de defender a segurança do país. A informação é do G1.

Entre as 12 marcas deste primeiro ano de governo Trump estão:

Empregos e bolsa em alta

Conflitos com a imprensa

Nomeação de muitos juízes

Medidas anti-Obama

Inimizades internacionais com Coreia do Norte e Irã

Boas relações com alguns líderes estrangeiros

Reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel

A novela da suposta influência russa

Medidas ambientais polêmicas

O fracasso da derrubada do Obamacare

O muro anti-imigrantes na fronteira com o México

Banimento de estrangeiros em nome da segurança