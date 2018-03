Dono da livraria Cultura lança livro em Salvador

por Rafael Freitas

Pedro Herz lançará sua biografia na Cultura do Salvador Shopping (Foto: Divulgação)

O empresário Pedro Herz, dono da Livraria Cultura, estará em Salvador na próxima quarta-feira. Por aqui, lançará a sua biografia O Livreiro, na Cultura do Salvador Shopping, a partir das 19h. A obra funde memórias e reflexões sobre um pequeno investimento realizado há 70 anos, que fechou 2017 com 29 lojas espalhadas pelo país. “A Cultura nasceu de forma modesta, como já disse, mas dinâmica o suficiente para ir moldando os sonhos e as conquistas de uma família de judeus alemães, imigrantes que vieram para este país literalmente com a roupa do corpo, quando a Europa mergulhava numa longa noite de trevas. Rebobinando a fita em sete décadas, posso me lembrar da vida austera que a nossa pequena família levava em São Paulo, poucos anos depois que meus pais chegaram ao Brasil, em 1939, fugindo do nazismo”, conta Herz, em um dos trechos da publicação.

Fica a dica!

O ator Arthur Aguiar, que interpreta Diego na novela O Outro Lado do Paraíso, estará hoje, a partir das 19h, no Salvador Shopping, para participar da reinauguração da loja Colcci, de Ramei Raja e Flávia Rey. O coquetel também servirá para apresentar a nova coleção Outono Inverno 2018 da marca.

Pelo Brasil

Salvador vai sediar um road show realizado em todo Brasil pela Fenapro – Federação Nacional das Agências de Propaganda. Chamado de “Caixa de Ferramentas Essenciais da Agência de Propaganda”, o projeto passará por 10 cidades, de março a junho. De acordo com a Fenapro, o objetivo dos encontros é aproximar as agências de propaganda de provedores de soluções que contribuem para a geração de negócios e o aumento da produtividade, como Kantar Ibope, Waze e Getty Imagens.

Na frente

Thaís Romeu e Cristiana Dias, franqueadas da Todeschini em Salvador, bolaram várias ações que irão movimentar o mercado em 2018. A primeira será no próximo dia 21, quando a dupla receberá 200 convidados, no Hotel São Salvador, para uma palestra com Ricardo J. Botelho.

Entre poderosos!

O empresário baiano Marcelo Pessoa esteve presente, segunda-feira, em São Paulo. Por lá, prestigiou o jantar que Milú Villela, presidente do Itaú Cultural, Patrícia Villela Marino, da Humanitas360, e Ricardo Villela Marino, vice-presidente do Itaú Unibanco, ofereceram, no Jardim Europa, em torno de Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, e Hilde Schwab, cofundadora e presidente do conselho da Fundação Schwab. Além de Pessoa, Luciano Huck, Flávio Rocha, Bernardo Parnes, Daniel Feffer e Luiz Fernando Furlan estiveram por lá.

Marcelo e Nora Pessoa em jantar oferecido por Milú Villela (Foto: Reprodução)

Rodriro lançará livro

Carlos Rodeiro está se preparando para lançar um livro. A publicação contará com fotos de diversas personalidades usando as joias da Coleção Búzios, feita em homenagem ao Terreiro do Gantois, que traz pulseiras, colares, brincos e anéis tendo búzios – item sagrado no candomblé - como destaques. Os cliques serão produzidos por Fernando Torquatto e os artistas que vão participar estão sendo escolhidos.

Torquatto produzirá as imagens do livro que será lançado por Carlos Rodeiro (Foto: Antonio Chequer)

Lançamento

O presidente da Abrescco, Antonio Peres Junior e o cônsul-geral da Espanha no NE do Brasil, Gonzalo Fournier, receberam convidados, segunda-feira, no Restaurante Veleiro, no Yacht Clube da Bahia, para o lançamento da revista ABRESCCO. A publicação, que está em sua terceira edição, traz entrevistas com personalidades e estimula a aproximação entre o Brasil e a Espanha.

Gonzalo Fournier e Antonio Peres Jr foram anfitriões do lançamento da revista ABRESCCO (Foto: Tati Freitas)

Giro empresarial

O Gran Melia, antigo Hotel Nacional, em São Conrado, no Rio de Janeiro, encerra, hoje, as suas atividades. O hotel havia sido reinaugurado em dezembro de 2016 com investimentos de R$ 430 milhões em revitalização. Quem não foi, perdeu a oportunidade de se hospedar em um empreendimento com projeto de Oscar Niemeyer.



O aeroporto internacional de Salvador sediará no dia 17 de março a 1ª edição do Salvador Bahia Spotter Day. O evento reunirá entusiastas da aviação em uma jornada de atividades sobre o tema.



A Raízen, empresa que lidera a produção de açúcar, etanol e bioenergia no país e é uma das maiores no setor de distribuição de combustíveis, acaba de abrir as inscrições para seu programa de estágio, o Talentos Raízen 2018, destinado a estudantes que estejam cursando penúltimo e último anos de graduação. Na Bahia, as vagas são nas cidades de Salvador, Jequié e São Francisco do Conde.