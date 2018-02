Donos viajam e cão fica preso em casa por 3 dias com fome e sede

Animal foi resgatado pela polícia no município de Euclides da Cunha, a cerca de 300 quilômetros de Salvador

Um cachorro foi resgatado pela polícia após ficar preso em uma casa por três dias com fome e sede, no município de Euclides da Cunha, a cerca de 300 quilômetros de Salvador. O bichinho foi localizado após denúncia de vizinhos dos donos do animal, que teriam viajado.

A Polícia Militar informou que, no início da tarde de sábado (17), agentes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe)/ Nordeste participavam de uma operação na região quando foram informados da situação do cachorro.

Segundo os vizinhos, os proprietários do animal viajaram e deixaram-no no imóvel. O animal latia há três dias sem parar, segundo os vizinhos. Ainda não há informações sobre o paradeiro dos donos do cão, que podem responder por maus-tratos.

A polícia informou que o cão foi encontrado com estado de saúde debilitado, sem conseguir caminhar. Ele foi levado para uma clínica veterinária do município, onde foi atendido, recebeu cuidados médicos e permanece internado.