Doodle do Google homenageia escritora Maya Angelou

Artista americana completaria 90 anos nesta quarta (4)

O doodle desta quarta (4) faz uma homenagem à escritora Maya Angelou, que completaria 90 anos hoje. A artista nascida em 1928 morreu em 2014 com 88 anos. Além da literatura, Maya ficou famosa por sua luta pela igualdade racial, sendo colega de Matin Luther King e Malcom X.

Maya também foi cantora, compositora, atriz, dramaturga e dançarina. Chegou, inclusive a ganhar um Grammy. No funeral de Michael Jackson ela leu o poema We had him (Nós o tivemos), que tem entre seus versos, o trecho "“No instante em que Michael se foi,/ passamos a não saber nada."

Seu primeiro livro intitulado “I Know Why the Caged Bird Sings” [Eu sei por que o pássaro engaiolado canta], fez dela uma das primeiras autoras negras a ser best-seller nos Estados Unidos.

(Foto: Reprodução/Google)

Em 2000, Maya recebeu a Medalha Nacional das Artes e em 2010, recebeu de Barack Obama a mais alta condecoração civil americana, a Presidential Medal of Freedom. Em seu discurso, Obama afirmou: “Com sua poesia ascendente, sua prosa elevada e seu domínio de diversas formas de arte, a doutora Angelou falou à consciência da nossa nação".