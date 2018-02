Doria cria saia justa ao tirar foto com Zeca Pagodinho em camarote

Pagodeiro se recusou a tirar foto com o prefeito, mas a situação foi forçada pelo staff de Doria

O prefeito de São Paulo, João Doria, causou uma saia justa na noite deste sábado (10), no camarote Brahma, com o cantor Zeca Pagodinho. Doria tentou tirar foto com o pagodeiro, mas Zeca não se mostrou muito animado e se negou a fazer pose após cumprimentar o prefeito.

A situção então foi forçada pelo staff de João Doria, que aproveitou a presença do jogador Amaral e fez a foto de todos juntos. Contrariado, Zeca Pagodinho fez cara de poucos amigos no registro. A assessoria do Camarote Brahma mimizou o episódio.

"Todo mundo queria tirar foto com o prefeito, impecável como sempre, apesar de todo o calor e da confusão a sua volta. Só quem parece não ter se animado muito foi Zeca Pagodinho, que queria acompanhar as escolas de samba no detalhe chegou a pedir um colírio para enxergar melhor. O clima de 'lá em casa' era tanto que convidou os amigos do futebol Marcos Assunção, Amaral e Ronaldo para um bom bate-papo com uma boa cervejinha", diz o texto.