Prefeito de São Paulo disse ter pedido conselho a Neto para organizar Carnaval da capital paulista

O prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB), elogiou o Carnaval de Salvador e confessou ter pedido uma consultoria ao prefeito ACM Neto (DEM) para organizar a folia na capital paulista. Ele veio à capital baiana nesta terça-feira (13) a convite de Neto e disse que a festa une os brasileiros.

"Estamos aqui para apoiar o Carnaval do Brasil, a união e nossa capacidade de mantermos uma amizade sólida e consistente na política e fora dela. Temos o mesmo sentimento pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Amo a festa daqui, passei 14 carnavais aqui, saía no Bloco do Barão e também ao longo dos anos. Voltar aqui é voltar às minhas origens", disse.

Ao afirmar que o Carnaval da Bahia é alegre e integrador, Dória a inspiração na folia soteropolitana para organizar a festa em São Paulo, que levou mais de 5 milhões de foliões às ruas. "Tentei levar alguns pontos da festa daqui que gostaria de implantar em São Paulo, inclusive consultei o prefeito ACM Neto sobre o assunto assim que assumi a gestão. Conseguimos organizar o Carnaval com bastante antecedência e inclusive implantamos um novo circuito em São Paulo, a Rua 23 de Maio, uma das mais importantes da cidade, que foi um sucesso", afirmou.

Ele ainda voltou a defender a candidatura do PSDB ao governo de São Paulo e negou qualquer resistência ao vice-governador Márcio França (PSB). "Ele faz parte da base do governo, assim como o PSB faz parte da base municipal. Apenas registrei que o PSDB terá candidatura própria. E se o vice -governador quiser migrar para o PSDB, não há problema nisso. Mas terá que enfrentar as prévias do partido", ponderou.