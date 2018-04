Dossiê Blooming: conheça o adversário do Bahia na Sul Americana

Tricolor estreia nesta quarta, na Bolívia

Depois de três anos, o Bahia volta a disputar a Copa Sul-Americana a partir desta quarta-feira (11), quando o tricolor encara o Blooming, às 21h45 no estádio Ramón Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, pela primeira fase da competição internacional. O jogo da volta está marcado para o dia 8 de maio, na Fonte Nova. Por isso, o CORREIO preparou um dossiê com informações sobre o time boliviano. Confira:

HISTÓRIA

Fundado em 1946, o Blooming é conhecido como La Academia e faz o principal clássico da cidade de Santa Cruz de la Sierra contra o Oriente Petrolero. Apesar de ser uma equipe tradicional da Bolívia e ter conquistado cinco títulos nacionais, o último em 2009, não está no primeiro escalão do futebol no país. Manda seus jogos no estádio Ramón Tahuichi Aguilera, com capacidade para 38 mil pessoas.

CRISE FINANCEIRA E TROCA DE TÉCNICO

O clube começou a temporada em crise. Por falta de pagamento, os atletas se recusaram a iniciar a pré-temporada em janeiro. A diretoria alegou que esperava receber da Conmebol a premiação pela participação na Copa Sul-Americana de 2017 para poder pagar os jogadores. A situação foi contornada após diretoria e atletas entrarem em acordo. Ainda assim, o time acabou perdendo o zagueiro Maximiliano Ortíz, que rompeu o contrato alegando falta de pagamento e foi para o também boliviano The Strongest.

O atraso na reapresentação dos jogadores comprometeu a pré-temporada do Blooming e até o Campeonato Boliviano, cujo início foi atrasado em uma semana.



PERDA DE PONTOS

A grave crise financeira ficou evidente em outras três oportunidades. No início de março, o Blooming demitiu o técnico Jeaustin Campos, que comandava o time desde a temporada passada. No entanto, o clube não pôde anunciar outro treinador porque precisava pagar a Jeaustin o valor de 80 mil dólares (R$ 272 mil) da multa rescisória antes de contratar outro profissional.

Sem dinheiro para pagar a multa, a diretoria do clube voltou atrás e tentou manter o antigo treinador no cargo. O técnico, no entanto, negou a proposta. Ele abriu mão do valor da multa, cobrou apenas os salários que teria a receber até o final do ano e rescindiu de forma amigável.

No mesmo período, o Blooming foi punido pela Fifa com a perda de três pontos no Campeonato Boliviano por não pagar o valor de 75 mil dólares (R$ 255 mil) ao uruguaio Ignacio Iturralde, que defendeu a equipe em 2014.

No final de março, o elenco voltou a entrar em greve alegando falta de pagamentos. Dessa vez, a paralisação foi iniciada dias antes do clássico contra o Oriente Petrolero. Após novo acordo, os atletas voltaram a trabalhar.

INVICTO HÁ CINCO JOGOS

Apesar dos problemas administrativos, o Blooming vive momento oposto dentro de campo. Sob comando do interino Roly Paniagua e depois de Erwin Sánchez - atual treinador, ele comandou o time em apenas duas partidas até agora -, a equipe venceu os últimos cinco jogos, incluindo o clássico contra o Oriente Petrolero por 2x1, e assumiu a vice liderança do grupo B do Campeonato Boliviano.

Ídolo do futebol boliviano, Erwin Sánchez é o técnico do Blooming (Foto: Blooming/Divulgação)

NA BASE DA EXPERIÊNCIA

A base da equipe treinada por Erwin Sánchez é formada por jogadores experientes. Entre os principais nomes estão o atacante argentino César Pereyra, 36 anos, que marcou três gols em dez jogos neste ano, e o meia Joselito Vaca, 35, que acumula convocações para a seleção da Bolívia.



Outro jogador que chama atenção é o goleiro Rubén Cordano, de apenas 19 anos, também já convocado para a seleção principal. Nos últimos jogos, ele perdeu a posição para o experiente Hugo Suárez, de 36 anos, e ficará no banco contra o Bahia.

O treinador também é um destaque. Ídolo do futebol boliviano e chamado de Erwin 'Platini' Sánchez, ele marcou, como jogador, o único gol da Bolívia na história das Copas do Mundo, na derrota de 3x1 para a Espanha, em 1994 (a Bolívia também jogou os Mundiais de 1930 e 1950). Além disso, Sánchez era o técnico da seleção na goleada histórica de 6x1 sobre a Argentina, em 2009, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.