Douglas crê em Bahia 'mais forte' no reencontro com o Botafogo-PB

Para goleiro tricolor, time evoluiu muito em relação ao jogo de estreia na temporada

Era 18 de janeiro, primeira partida da temporada e a torcida estava ansiosa para matar a saudade da equipe e conhecer os jogadores recém-contratados. O clima de festa, no entanto, só permaneceu até a bola rolar. O Bahia acabou derrotado por 1x0 na Fonte Nova, diante do Botafogo-PB, na estreia da Copa do Nordeste.

Pouco mais de dois meses depois, as equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (29), em João Pessoa, mas o goleiro Douglas garante que o adversário encontrará um time muito mais forte do que na última vez em que se encontraram, em Salvador.

"A gente está numa crescente muito boa, num momento de uma maturidade que a gente vem adquirindo ao longo desses primeiros meses de trabalho. Com certeza, a equipe do Botafogo-PB vai enfrentar um Bahia muito mais forte do que enfrentou na primeira partida aqui", afirmou.

O tricolor precisa vencer para se garantir nas quartas de final da competição sem depender do resultado do jogo entre Altos-PI e Náutico. O time paraibano, por sua vez, é o líder do Grupo C, com 10 pontos, mas pode até ficar fora do mata-mata, caso perca para o Bahia e o Náutico vença o Altos por dois gols de diferença.

Depender de outro resultado, no entanto, não passa pela cabeça dos jogadores tricolores. "Nós não entramos nessa competição, na primeira fase, pensando em depender de resultados em nenhum momento. Não é nessa última rodada, mesmo sabendo que três equipes ainda brigam pela classificação, a gente não vai jogar para depender de resultados" garantiu o goleiro.