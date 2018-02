Douglas diz que vai apoiar decisão do Bahia sobre o Baianão

Clube vai discutir qual medida adotar após o resultado do julgamento do Ba-Vi

A reunião com os membros do Conselho Deliberativo vai acontecer nesta quarta-feira (28), às 19h, na Fonte Nova, e nela a diretoria do Bahia pretende debater e definir qual medida o clube vai adotar após o resultado do julgamento das confusões no Ba-Vi.

Independente da decisão que será tomada, o goleiro Douglas mostrou apoio à cúpula tricolor. Nos bastidores, cogita-se a possibilidade do Bahia não mais colocar o time principal no Campeonato Baiano já neste ano ou a partir da próxima temporada.

"A gente confia muito na diretoria, departamento jurídico. E o que eles decidiram a gente vai apoiar. Jogar com o sub-20 é decisão do clube. A gente tem um clube que é dirigido por pessoas capacitadas", afirmou.

Douglas contou que ainda lamenta pelo ocorrido no clássico. "A respeito do jogo contra o Vitória, a gente quando recorda e gera até um pouco de indignação e tristeza".