Douglas é vetado pelo Bahia e não enfrenta o Náutico

Goleiro titular sofreu um acidente doméstico e não treina desde terça

O técnico Guto Ferreira não contará mesmo com o goleiro Douglas no duelo com o Náutico, quinta-feira (22), às 21h45, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. O atleta foi vetado pelo departamento médico tricolor nesta quarta (21).

Douglas sofreu um acidente doméstico, teve um corte no pé esquerdo e não treina desde terça-feira. É provável que ele volte na partida de domingo (25), contra o Atlântico, pelo Campeonato Baiano, também na Fonte Nova.

Anderson será titular contra o Timbu. Fora o goleiro, o Bahia não tem demais desfalques e o time deve ser o mesmo que enfrentou o Vitória no domingo (18).

Provável escalação: Anderson; Nino Paraíba, Tiago, Lucas Fonseca e Mena; Gregore; Elber, Zé Rafael, Vinícius e Edigar Junio; Kayke.

Os jogadores expulsos no Ba-Vi – Edson, Lucas Fonseca, Vinícius e Rodrigo Becão – cumprirão suspensão apenas no duelo pelo estadual, contra o Atlântico.