Douglas Grolli confessa motivação extra para assinar com o Bahia

Zagueiro contou que a família da namorada é baiana e torce para o tricolor

Ele foi o último reforço anunciado pelo Bahia e não esteve à disposição de Guto Ferreira para estrear contra o Botafogo-PB. O zagueiro Douglas Grolli, que atuou pela Chapecoense na última temporada, foi apresentado na tarde desta sexta-feira (19), no Fazendão, e falou sobre a expectativa no novo clube.

"Oportunidade muito boa e única que apareceu em minha vida. Não é todo jogador que tem a oportunidade de vestir uma camisa com essa história, com essa tradição", disse o jogador. Mas a história e a tradição do Bahia não foram as únicas motivaçõs de Grolli para assinar com o tricolor.

"A família da minha namorada é daqui. Ela mora em Belo Horizonte, mas a família dela é daqui. Facilita. Fica mais perto. Estou à disposição. A família dela toda torce para o Bahia. Esse apoio será importante", contou Grolli, que terá a concorrência dos titulares Tiago e Lucas Fonseca, além dos garotos Becão e Everson.

Para ele, haverá oportunidade para que todos mostrem trabalho. "São grandes jogadores. Vou com calma, procurando espaço, trabalhando. São muitas competições no ano, todos poderão jogar. Todos terão oportunidade", finalizou.

O Bahia volta a campo domingo (21), quando estreia no Campeonato Baiano, contra o Bahia de Feira, no Joia da Princesa, em Feira de Santana.