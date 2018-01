Douglas Grolli, ex-Chapecoense, está acertado com o Bahia

Zagueiro tem 28 anos e jogou a última Libertadores

Após as tentativas frustradas de renovação com Thiago Martins, que não foi liberado pelo Palmeiras, e a contratação de Iago Maidana pelo Atlético-MG, o Bahia fechou a contratação do zagueiro Douglas Grolli, 28 anos, que jogou pela Chapecoense em 2017, emprestado pelo Cruzeiro.

Segundo apurou o CORREIO, diretoria e jogador estão nos últimos detalhes para oficializar o negócio. Grolli não acertou a renovação com o time mineiro, com quem tem contrato até o dia 11 de fevereiro. As partes devem entrar em acordo para antecipar a rescisão, possiblitando o acerto com o tricolor.

Na última temporada, o zagueiro fez 50 partidas pela Chape, sendo 49 delas como titular. Disputou inclusive a Libertadores pela equipe catarinense. Caso seja oficializado, Douglas Grolli terá a concorrência de Tiago, Lucas Fonseca, Everson, Rodrigo Becão e Jackson. Este último está lesionado e sem previsão de retorno.