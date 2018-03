Douglas lamenta chances perdidas; Lucas Fonseca fala de árbitro

Time lamentou bom desempenho e falta de gols

Frustração. A palavra resume bem o sentimento dos tricolores, sejam eles torcida ou atletas. Neste sábado (10), o Bahia fez um primeiro tempo abaixo do esperado e, no segundo, reagiu. Não foi suficiente para vencer. O tricolor perdeu por 1x0 para o Náutico.

O goleiro Douglas, que chegou a ser questionado sobre o gol que sofreu no confronto ser defensável ou não, lamentou o resultado. “Nós enfrentamos uma equipe que jogava tudo ou nada na competição. Eles foram felizes no que propuseram. A gente lutou, tentou, mas infelizmente não conseguimos abrir o marcador. É seguir de cabeça erguida e fortes na Copa do Nordeste”, declarou ao deixar o campo.

Já Lucas Fonseca, que também falhou no gol após bater cabeça com Tiago, adotou outro discurso. Irritado com uma suposta falha do árbitro, ele desabafou.

“Infelizmente, sempre cometem erros em jogos nossos. Não estou dizendo que a derrota é culpa da arbitragem. Mas o cara pisou no meu pé sem a bola, parecia um cavalo cego”, criticou. “Criamos oportunidades e não fizemos. Futebol é assim. Nós jogamos bem, jogamos no campo deles, mas temos muito o que melhorar. Futebol é evolução”, completou o zagueiro.

Com o resultado, o Bahia, que segue como vice-líder, desperdiçou a chance de praticamente carimbar o passaporte para a próxima fase da Copa do Nordeste e viu o Náutico, 3º colocado, diminuir a distância para apenas dois pontos.

O próximo jogo do tricolor pelo torneio regional será na terça-feira, dia 20, contra o Altos-PI, na Fonte Nova, às 21h45. A promessa é de um time diferente. “Vamos com tudo pra esse jogo, vai ser uma final para nós”, prometeu Elton. É aguardar para ver.