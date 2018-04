Douglas supera início de ano irregular e é o melhor no Ba-Vi

Eleito melhor jogador do clássico, Douglas roubou a cena dentro das quatro linhas durante quase 90 minutos

Ele foi contratado em janeiro para assumir a camisa 1 do Bahia e precisou entrar em campo 15 vezes para provar que realmente poderia honrá-la. Questionado durante três meses, o goleiro Douglas mostrou pra que veio ontem, no jogo decisivo da final do Campeonato Baiano. O gaúcho se agigantou em campo, fechou o gol tricolor no Barradão, garantiu o triunfo por 1x0 na casa do principal rival e comemorou o título estadual.

Eleito melhor jogador do clássico, o galego roubou a cena dentro das quatro linhas durante quase 90 minutos. Juninho, Neilton, Nickson e Jonatas Belusso testaram contra a meta tricolor algumas vezes, mas nenhum deles conseguiu passar por Douglas. Ninguém trabalhou mais no Ba-Vi de ontem que o arqueiro. O Bahia poderia até empatar o jogo de ontem que mesmo assim ergueria a taça, mas o título foi servido com sabor de triunfo graças às luvas do camisa 1 tricolor.

“Não sabia que ia ser tão exigido. A equipe deles foi muito aguerrida, tentou o gol de todas as formas, apoiados pela torcida. Mas o que prevaleceu foi o empenho e a dedicação”, afirmou Douglas após o apito final.



Como um gol

O goleiro tirou o brilho dos atacantes do rival e até mesmo de um companheiro, autor do único gol do jogo. Herói improvável, o volante Elton balançou a rede aos dois minutos do segundo tempo. O tento foi fundamental para dar tranquilidade ao Bahia no restante do jogo, mas não conseguiu chamar mais atenção do que as belas defesas de Douglas.

De janeiro pra cá, Douglas entrou em campo 15 vezes pelo Bahia, 10 pelo Campeonato Baiano. Ele soma nove gols sofridos em 2018, sendo cinco pelo estadual. Nenhum anotado na grande decisão de ontem. Quando o jogo foi mesmo pra pirão, o goleiro tricolor mostrou um leque de recursos e se credenciou para os próximos desafios. Copa do Nordeste, do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro ainda estão por vir. Com contrato assinado por três temporadas, Douglas ainda tem muito serviço para mostrar com a camisa azul, vermelha e branca.