Duas mulheres morrem e seis ficam feridos em acidente; suspeita é de racha

Ecosport foi atingido por Mercedes Benz que estava em alta velocidade

Duas mulheres morreram e seis pessoas ficaram feridas em um acidente na noite desta terça-feira (9), na Rodovia Imigrantes, na altura da cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A suspeita é que estava acontecendo um racha no momento do acidente.

Sgeundo a polícia, os motoristas estavam com as carteiras de habilitação cassadas por excesso de multas. Duas famílias, dois casais e 4 crianças, estavam em um Ecosport voltando da Praia Grande para Suzano, onde passavam férias escolares, de acordo com informações do G1.

De acordo com testemunhas, o carro foi atingido por uma Mercedes Benz, que estava em atla velocidade, e a suspeita é de que o motorista estava participando de um racha na via. O empresário André Micheletti foi preso e levado para o 3º DP de São Bernardo do Campo, onde passou a noite. Ele estava com outras duas pessoas no carro, mas ninguém foi ferido.

O empresário vai responder por lesão corporal culposa, homicídio culposo e por dirigir sem carteira. O condutor de um Camaro, que também participava do racha, fugiu após a batida.

Já o Ecosport, que transportava de maneira irregular oito pessoas - visto que o veículo tem capacidade para cinco -, pegou fogo após a colisão. As mães das crianças, Juliana do Carmo Gamarra, 40 anos, e Vitória Alves, 21 anos, não resistiram ao acidente. Juliana, que era esposa do motorista do Ecosport, morreu no local do acidente. Já Vitória foi socorrida, mas morreu no hospital.

André Gonçalves, que conduzia a Ecosport, teve traumatismo craniano e há suspeitas de fratura na coluna. Três irmãos de 1, 3 e 5 anos estão entre as vítimas do acidente. Eles, além das outras vítimas, foram socorridos para o Hospital Central de São Bernardo do Campo.

Segundo o G1, uma criança de 1 ano teve problema pulmonar e foi transferido para Hospital Mário Covas, em Santo André. Um outro menino, de 3 anos, fraturou o fêmur e será transferido para Hospital Selharia em Diadema. Uma menina de 5 anos e um homem que estava no veículo estão em observação. E um menino de 1 ano, de outra família, teve sangramento no fígado e será levado para Hospital São Paulo.