Duas pessoas ficam feridas em acidente na Federação

Trânsito ficou congestionado no local

Uma colisão frontal entre um microônibus e um carro de passeio modelo Ford Fiesta deixou ao menos duas pessoas feridas na noite desta segunda-feira (26). Segundo informações do Centro Integrado de Comunicação da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o acidente ocorreu por volta das 20h30 na Rua Caetano Moura, no viaduto da Federação.

Os ocupantes do carro ficaram presos nas ferragens e foram retirados pela SAMU. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas nem para onde foram levadas.

O trânsito ficou congestionado no local porque a pista no sentido Rio Vermelho ficou bloqueada com os acidentes. A Transalvador está no local registrando a ocorrência e já solicitou um guincho para retirada dos veículos.

(Foto: Betto Jr./CORREIO) (Foto: Betto Jr./CORREIO) (Foto: Betto Jr./CORREIO) (Foto: Betto Jr./CORREIO) (Foto: Betto Jr./CORREIO)