Duas pessoas morreram em decorrência de um deslizamento de terra na manhã deste domingo em Petrópolis, na região serrana do Rio.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe atendeu ao chamado às 10h10. O deslizamento atingiu o número 489 da Rua Ângelo João Brand, no bairro Alto Independência.



Os bombeiros passaram quase quatro horas no local tentando encontrar os dois soterrados pela lama. Os corpos de uma mulher de 34 anos e um homem de 44 anos foram resgatados às 14h.