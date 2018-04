Duas 'vagas' usadas por ferries serão ampliadas até dezembro

Compartimentos são para embarque e desembarque de embarcações; obra vai custar R$ 9 milhões

Dois dos seis compartimentos onde os ferries são acoplados para embarque e desembarque vão ser ampliados. Com a reforma, as gavetas, como são chamadas as divisões, vão passar a ter 24 metros de largura, atualmente possuem 18. A obra é o resultado de uma licitação da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra) e vai custar pouco mais de R$ 9 milhões.

A intervenção,que deve começar até maio e durará oito meses, vai ocorrer nos terminais de São Joaquim, em Salvador, e Bom Despacho, no município de Itaparica. A ideia é que as vagas reformadas se adaptem às embarcações mais novas - Zumbi dos Palmares e Dorival Caymmi - permitindo o encaixe destes ferries. A obra será executada pelo Consórcio Beng-Beop, formada pelas empresas Belov Engenharia Ltda e Belov Obras Portuárias Ltda.

De acordo com a assessoria de comunicação da Seinfra, a ampliação das gavetas deve tornar o sistema operacional mais eficiente e, além disso, a reforma deve melhorar as condições de acessibilidade e qualidade dos serviços ofertados.

Segundo a Seinfra, após a obra, o sistema também deve ficar mais ágil, já que embarcações mais novas não precisarão mais aguardar para realizar o embarque e desembarque - só há um par de gavetas adequadas para embarcações maiores.

Das quatro gavetas que não vão passar por reforma, duas têm aproximadamente 18 metros e duas têm 24 metros. No último feriadão, na Semana Santa, passageiros enfrentaram filas no serviço por mais de três horas.

Ainda de acordo com a secretaria, a reforma não vai alterar ou comprometer a prestação do serviço de travessia. O resultado da licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), da última quarta-feira (4).

O CORREIO procurou as empresas do consórcio vencedor assim como a Internacional Marítima, que administra o serviço, mas ambas informaram que apenas a Seinfra poderia fornecer detalhes da intervenção.

Ferries gregos

Os mais novos da frota, os ferries Zumbi dos Palmares e Dorival Caymmi começaram a circular em outubro de 2014 na Baía de Todos os Santos, fazendo a travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica. Eles foram comprados por R$ 54,9 milhões pelo governo estadual.

As embarcações foram fabricadas na Grécia e têm capacidade para transportar, juntos, cerca 2,5 mil passageiros e aproximadamente 300 veículos. À época, a expectativa era de que os ferries dobrassem o transporte de carros e aumentassem em 75% a de passageiros.

Mais rápidos, os ferries fazem o trajeto entre os terminais de São Joaquim e Bom Despacho em 35 minutos - 10 a menos que as embarcações Ana Nery e Ivete Sangalo. As outras quatro embarcações, mais antigas, podem chegar a mais de uma hora de travessia.

Os ferries viajaram desde 8 de junho de 2014, quando partiram do Porto de Pireus, na Grécia. De lá, foram para a Espanha passar por manutenção e seguiram para Salvador, onde chegaram no dia 18 de agosto.